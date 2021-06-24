Ön lisans mezunlarının katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında uygulanacak olan DGS için bekleyiş devam ederken DGS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? soruları gündeme geldi. Sınava girecek binlerce aday giriş belgelerinin nasıl olması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Sınav giriş belgesiz binaya alınmayacağını bilen adaylar tedbiri elden bırakmayıp konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ÖSYM'nin konuya ilişkin aktardığı bilgiler.

DGS 2021 NE ZAMAN?

İki yıllık programdan mezun olanlar okullarını 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavına girecek. Bu yıl DGS 22 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yeri bildiren giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM DGS GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM, DGS kılavuzunda giriş belgeleriyle ilgili şu bilgileri aktardı;

''Adaylar İnternet’ten edinecekleri DGS giriş belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.''

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

DGS adayları giriş belgelerini dilerlerse siyah beyaz dilerlerse de renkli çıkartabilirler.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS adaylarının testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzdaki Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturur.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en

az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.

DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU ÇIKACAK?

DGS sınavı 11 Temmuz 2021'de saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak ve cevaplamaları için de 150 dakika süre verilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 Sınav takvimine göre DGS sonuçları 12 Ağustos günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.