DGS sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 DGS sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları açıklandı mı 2021? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasına girdi. Biz de ÖSYM'nin resmi internet sayfasından yapoılan paylaşımla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklandığının bilgisi verildi. Tapılan paylaşımda ''11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi.

2021 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonucunu görüntülemek isteyenler bu adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonucuna ulaşabiliyor.