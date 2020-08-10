DGS hafta sonu tek oturumda saat 10.15'te başladı. Adaylar sözel ve sayısal bölümden oluşan toplam 120 soruyu 150 dakikada (2,5 saat) yanıtladı. DGS maratonunun sona ermesinin ardından soru ve cevapları adayların erişimine açılıyor. Kitapçıklar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

DGS SORU VE CEVAPLARI 2020

Meslek Yüksekokulları ile Ön Lisans Programları Mezunlarının eğitimlerini Lisansa tamamlamak için katılım sağladığı DGS'nin soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak 11 Ağustos tarihinde kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM kitapçığı yayımladığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS taban ve tavan puanları ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45

katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS puanımın hesaplanması için her iki testten de en az 0,5 ham puan almam gerekir mi?

Evet. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki

belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde

ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.