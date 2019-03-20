DHKP/C davasında sanıkların cezası belli oldu
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada 17 sanık da 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada 17 sanık da 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.
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