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DHKP/C davasında sanıkların cezası belli oldu

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada 17 sanık da 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.

DHKP/C davasında sanıkların cezası belli oldu

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada 17 sanık da 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.

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