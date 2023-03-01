Diallang Jaiyesimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diallang Jaiyesimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diallang Jaiyesimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diallang Jaiyesimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diallang Jaiyesimi 7 Mayıs 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diallang Jaiyesimi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Diallang Jaiyesimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diallang Jaiyesimi'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Diallang Jaiyesimi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DJaiyesimi_

http://www.instagram.com/jaiyesimi_/

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Diallang Jaiyesimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diallang Jaiyesimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Diallang Jaiyesimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diallang Jaiyesimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında Norwich U21

9 Ağustos 2017 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2018 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2018 yılında Yeovil Town

31 Ocak 2019 yılında Norwich U21

2 Ağustos 2019 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2020 yılında Norwich U21

27 Temmuz 2020 yılında Swindon Town

1 Şubat 2021 yılında Charlton Ath

31 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2023 yılında Charlton Ath

Diallang Jaiyesimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diallang Jaiyesimi şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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