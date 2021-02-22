Dicle Nehrinde erkek cesedi bulundu

Hasankeyf ilçesi Dicle Nehrinde suda hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkartılan cesedin Mehmet Mehdi Yaman’a ait olduğu tespit edildi. Yaman’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.