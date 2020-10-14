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  3. Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Ünlü model Didem Soydan ve aralarında bir süredir aşk dedikoduları çıkan oyuncu Burak Deniz ilk kez görüntülendi. Nişantaşı'nda görüntülenen çiftin birlikteliği de belgelenmiş oldu.

Didem Soydan ve Burak Deniz sevgili mi? Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve ünlü model Didem Soydan ilk defa birlikte görüntülendi.

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim’in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası bir süredir birlikte anıldığı ünlü model Didem Soydan'ın evine gitti. 

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Magazinburada'nın haberine göre, çiftin ertesi gün sabah evden birlikte ayrıldıkları görüldü.

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayatında biri olduğunun sinyallerini veren Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkı belgelendi.

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Yaklaşık iki ay önce Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmış ve Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.

Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!Didem Soydan ve Burak Deniz ilk kez görüntülendi! Aşkları belgelendi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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