Didem Soydan ve Burak Deniz sevgili mi? Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve ünlü model Didem Soydan ilk defa birlikte görüntülendi.

Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim’in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası bir süredir birlikte anıldığı ünlü model Didem Soydan'ın evine gitti.

Magazinburada'nın haberine göre, çiftin ertesi gün sabah evden birlikte ayrıldıkları görüldü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayatında biri olduğunun sinyallerini veren Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşkı belgelendi.

Yaklaşık iki ay önce Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmış ve Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.