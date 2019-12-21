Didem Soydan'dan göğüs şov! Dekoltesi Kerimcan Durmaz'ı tabureden düşürdü
YouTube'da Kerimcan Durmaz'ın kanalına misafir olarak gelen manken-model Didem Soydan göğüs dekoltesi ile takipçilerin hedefi haline geldi. Derin dekoltesi ile dikkat çeken Soydan, "Giydiğime pişman oldum" dedi.
Popüler manken Didem Soydan göğüs dekoltesi ile yürek hoplattı. Kıyafetine ise tabiri caiz ise yorum yağdı...
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya fenomeni ve DJ Keriman Durmaz'ın YouTube hesabından yayınladığı programına konuk oldu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Didem Soydan, dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU
Her daim giydiği cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Didem Soydan, Kerimcan'la çekim yapmaya giderek derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti. Frikik vermemek için sürekli kıyafetini çekiştiren Soydan, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" dedi.
"GÖĞÜSLERİNE BAKMAKTAN ODAKLANAMADIM"
Soydan'ın cesur kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları "Didem'in göğüslerine bakmaktan videoya odaklanamadım" dedi. İşte Didem Soydan'ın kıyafeti için gelen bazı yorumlar:
"KİMSE BENİM GÖĞÜS UCUMU GÖREMEZ"
Kerimcan Durmaz'ın 'Kaç bedensin?' sorusunu yanlış anlayan Didem Soydan "85 B" diyerek cevap verince Kerimcan şaşkına döndü. Cesur kıyafetleri hakkında konuşan Soydan "Birebir poz vermediği dışında ne giyersem giyeyim kimse benim göğüs ucumu göremez." dedi.
KERİMCAN TABUREDEN DÜŞTÜ
Yakın dostu Didem Soydan ile eğlenceli anlar geçiren Kerimcan Durmaz, kahkaha atarken oturduğu tabureden düştü.
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