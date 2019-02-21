Didem Taslan bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki Didem Taslan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Son hali

DİDEM TASLAN KİMDİR?

1992 yılında çocukluk hayali olan mankenliği gerçekleştirmek için Mersin'den İstanbul'a geldi. Bir aile dostu vasıtasıyla Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik yaşantısı başlamış oldu.

Didem Taslan, 1992 yılında güzellik yarışmasına katıldı ve Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçildi. Bu ilk tacı meslek hayatında tanınması için önemli başarılardan ilki oldu. Böylelikle hızlı ve yoğun bir tempo başlamış oldu. 1994 yılında Türkiye 2. güzeli seçilmesi bu tempoyu daha da artırdı. Ardından 1994 yılında Türkiye'yi temsilen katıldığı Bahama'da almış olduğu 3. tacı ile güzelliği tescillenmiş oldu.Artık hayalini kurduğu mankenlik mesleğinde istediği noktalara adım adım yaklaşıyordu.

Yurtdışı defileleri, tanıtımlar, moda çekimleri derken 1996 yılında Mavi Düşler dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış oldu. Arka arkaya gelen tekliflerle kariyerine oyunculuğu da eklemiş oldu.

2008 - Kardelen 2007 - Kurtlar Vadisi Pusu : Gamze 2005 - Üç Kadın 2004 - Melekler Adası : Ayşe 2002 - Kınalı Kar : Didem 2001 - Cinlerle Periler : Bahar 2001 - Yeni Hayat : Burçin 1999 - Yıkılmadım : Derya 1998 - Mavi Düşler 1998 - Marziye : Ebru 1997 - Böyle mi Olacaktı : Seray 1993 - Bizim Mahalle, Bebek İşi adlı dizilerde yer almıştır.

DİDEM TASLAN SON HALİ