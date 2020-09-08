Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında skandal görüntüler ortaya çıktı. Üç yıl önce yaşandığı iddia edilen olayda Atabay kendisinden iş isteyen bir kadını çiftlik evine götürdükten sonra alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulundu. Olaya ilişkin skandal görüntüler ortaya çıkarken, CHP'li Başkan mahkemede iddiaları yalanlayarak görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Bu olayın ardından Didim Belediyesi Başkanı Deniz Atabay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi partiden? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

DİDİM BELEDİYESİ BAŞKANI AHMET ATABAY KİMDİR? NERELİ?

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Deniz Atabay, 61 yaşındadır. İstanbul Kadıköy’de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümünü bitirdi daha sonra Fransızca eğitimini Fransa’da tamamladı.

Türkiye’ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren A. Deniz Atabay, 1989 yılında tamamen Didim’e yerleşti. Yaptığı 2 otel inşatı ile birlikte Didim’de turizm sektörüne başarılı bir giriş yaptı. 4 dönem boyunca ‘Didim Turizm Derneği Başkanlığını yürüten Atabay, bu süre zarfında ‘Didim Rotary Kulübü’ ve ‘Didim Yelken Kulübü’ kuruculuğu olmak üzere Didim’de turizm adına pek çok değerli projeye imza attı.

A. Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babasıdır. Fenerbahçe taraftarıdır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Deniz Atabay, CHP'lidir. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kez daha Didim Belediye Başkanı seçilmiştir ve 6 yıldır bu görevi yürütmektedir.