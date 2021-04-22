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  3. Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

Didim Belediyesi tarafından yapılan peyzaj ve park çalışmaları ile görsel anlamda kenti zenginleştirmeyi amaçlayan kentin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Didim'in Akbük yönünden olan girişine, beton kalıptan oluşturulan Didim yazılı tasarım çalışması yerleştirerek ışıklandırıldı. Bunların yanı sıra güzergah üzerinde jakaranda ağaçları toprakla buluşturuldu. Alanda çim ve çiçek ekimi çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Vatandaşlara güzel ve estetik bir kent sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Şehrin giriş ve çıkış noktalarını güzelleştirmek, kentimize estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin girişine yerleştirdiğimiz Didim yazılı tasarım çalışması ile birlikte bölgede çevre düzenlemelerimiz devam ediyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABHER AJANSI

Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

Didim Belediyesi kentin estetiği için çalışmalarını sürüyor

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