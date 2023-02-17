Diego Atencio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Atencio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Atencio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Atencio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Atencio 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Atencio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Atencio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Atencio'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Atencio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Atencio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Atencio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Atencio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2021 yılında Ind. Rivadavia

Diego Atencio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Atencio şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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