Diego Costa Beşiktaş'a çok yakın! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündeminin başında bulunan Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Diego Costa'nın menajeri İstanbul'a geldi. Şartları görüşen iki tarafın neredeyse anlaşma sağladığı, aradaki son pürüzlerin de kısa süre içerisinde giderilerek bu transfere nokta koyulacağı ifade edildi.

BÜYÜK BİR İNDİRİME GİTTİ

Yıldız oyuncuyla uzun süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Diego Costa ile sıkı bir pazarlık gerçekleştirdi. İspanyol forvetin istediği yıllık 4 milyon Euro maaş 3 milyon Euro'ya, 2.5 milyon Euro imza parası da 1.5 milyon Euro'ya çekildi. Oyuncuya bu şartlarda 2+1 yıllık sözleşme önerildiği ve haftaya son bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

EN İYİ TEKLİF KARTAL'DAN

Yıldız oyuncuya Brezilya ve Portekiz başta olmak üzere birçok yerden tekliflerin geldiği ancak şu ana kadar gelen tekliflerin arasında en iyisinin Beşiktaş'a ait olduğu iddia edildi. Bu yüzden oyuncunun siyah beyazlı ekibe olumlu geri dönüş yapması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği ve kısa süre içerisinde bitirilmesini talep ettiği ifade edildi.

SPORAR İSMİ HALA GÜNDEMDE

Diego Costa'yı bitirme aşamasına getiren Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde teklif yaptığı Andraz Sporar için ise hala temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Slovak oyuncuyu kiralamak için Sportin Lisbon ile pazarlıklara devam eden Beşiktaş, bu oyuncuyu da bitirerek forvet transferine nokta koymayı planlıyor. Ancak Portekiz kulübü oyuncu kiralamayı değil, bonservisi ile göndermenin yollarını arıyor. Bu transferle ilgili de kısa süre içerisinde bir sonuç alınması bekleniyor.