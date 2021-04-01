Dieogo Perotti antrenmanlara başladı! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın yolunu gözlediği Diego Perotti, sakatlığının ardından Türkiye'ye dönerek Samandıra Can Bartu tesislerinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun sakatlık sürecinde Arjantin’de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti gerçekleştirdiği özel çalışmalarla gücünü yeniden kazanmaya çalışırken gerçekleştirdiği özel antrenmanlarla yeşil sahalara daha erken dönmeyi amaçlıyor.

DİEGO PEROTTİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Diego Perotti’nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'ye sezon başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştı.29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, 4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalmıştı.