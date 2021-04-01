Sibel Kekilli'nin Instagram paylaşımı dikkat çekti1 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle TRT 1'deDoya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, TwitterSevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede?1 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta1 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'daMetin Sipahioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe'deki görevi ne? Mesleği ne?1 Nisan 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deGelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Dieogo Perotti antrenmanlara başladı! Sahalara ne zaman dönecek?

Dieogo Perotti antrenmanlara başladı! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Dieogo Perotti'nin sakatlığının ardından gerçekleştirdiği bireysel çalışmalarla büyük ilerleme kaydettiği belirtildi. Peki Dieogo Perotti sahalara ne zaman dönecek?

Dieogo Perotti antrenmanlara başladı! Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın yolunu gözlediği Diego Perotti, sakatlığının ardından Türkiye'ye dönerek Samandıra Can Bartu tesislerinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun sakatlık sürecinde Arjantin’de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti gerçekleştirdiği özel çalışmalarla gücünü yeniden kazanmaya çalışırken gerçekleştirdiği özel antrenmanlarla yeşil sahalara daha erken dönmeyi amaçlıyor.

DİEGO PEROTTİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Diego Perotti’nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi.

Dieogo Perotti antrenmanlara başladı! Sahalara ne zaman dönecek?

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'ye sezon başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştı.29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, 4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT