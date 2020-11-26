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  3. Dijital müzik platformu Spotify hack'lendi : 300 bin hesap ele geçirildi

Dijital müzik platformu Spotify hack'lendi : 300 bin hesap ele geçirildi

İsveç merkezli müzik şirketi Spotify hack'lendi. Firmanın ilk belirlemelerine göre siber korsanlar 300 bin hesabı ele geçirdi.

Dijital müzik platformu Spotify hack'lendi : 300 bin hesap ele geçirildi

Bilgisayar korsanları bu kez  online müzik akış servisi Spotify’ı hedef aldı. TechRadar’da yer alan habere göre, Spotify hack’lendi. Şirketin ilk belirlemelere göre yapılan siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi. Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü “premium” yani ücretli abonelik  sisteminde yer alan kayıtlı kişilere ait.

Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor. Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy’da kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor.

Dijital müzik platformu Spotify hack'lendi : 300 bin hesap ele geçirildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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