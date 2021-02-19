Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır?

Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları açıldı.

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları 9 Şubat'ta başladı. Son başvuru günü 14 Mart olarak belirlendi.

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Eğitime katılanlar ODTÜ'lü akademisyenler tarafından verilecek 10 senkron ve 10 asenkron dersini tamamlaması gerekiyor. Eğitimler 10 hafta sürecek.

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DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ NEDİR?

Proje, öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul - ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefliyor.

Proje iki bölümden oluşuyor. Çevrim içi canlı ve video derslerinden oluşacak ilk bölümün ardından seçilecek 100 öğretmene sanal gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim verilecek. Eğitime katılan öğretmenlere eğitim sonunda sertifika verilecek.

HANGİ İLLERDEN BAŞVURU ALINACAK?

Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Trabzon, Van.