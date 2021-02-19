Trendyol’un 2020’de istihdam etkisi 1,1 milyon kişiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)Bahçesinde yetiştirdiği bitkiyi yiyerek zehirlenen iş adamı hayatını kaybettiÜniversite kayıt dondurma tarihleri 2021 | Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneğiGiresun'da köy ve yaylalara gitmek serbest mi? Yasaklandı mı? | Giresun hafta sonu kısıtlamalarıŞarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaşlı adamın ölümüne sebep oldu!Giresun'da hafta sonu köy ve yaylalara çıkış yasaklandı!Ormanda cesedi bulunan operatör 'yasak aşk' kurbanı olduDijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır?

Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır?

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen ödüllü Dijital Öğretmenler projesinin başvuruları başladı. Peki; Dijital Öğretmenler projesi nedir? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı? Dijital Öğretmenler projesi başvuru nasıl yapılır?

Dijital Öğretmenler projesi nedir; başvuruları başladı mı?  ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları açıldı.

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları 9 Şubat'ta başladı. Son başvuru günü 14 Mart olarak belirlendi. 

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Eğitime katılanlar ODTÜ'lü akademisyenler tarafından verilecek 10 senkron ve 10 asenkron dersini tamamlaması gerekiyor. Eğitimler 10 hafta sürecek. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ NEDİR?

Proje, öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul - ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefliyor. 

Proje iki bölümden oluşuyor. Çevrim içi canlı ve video derslerinden oluşacak ilk bölümün ardından seçilecek 100 öğretmene sanal gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim verilecek. Eğitime katılan öğretmenlere eğitim sonunda sertifika verilecek.

HANGİ İLLERDEN BAŞVURU ALINACAK?

Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Trabzon, Van. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT