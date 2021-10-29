Dikel ne demek, TDK'ya göre Dikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dikel ne demek? Dikel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dikel kelimesi. Peki dikel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dikel nedir, dikel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dikel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dikel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meni

