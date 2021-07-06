Dikkat 3 gün boyunca sürecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile kritik uyarı: Metrekareye 100 kilo yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da yağışların metrekare başına 100 kilogram seviyesinde olacağı belirtildi.

1 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlara kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulunuldu.