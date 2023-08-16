Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Sahte para kalpazanlarının şeytanın bile aklına gelmeyecek bu yeni yöntemi Kocaeli'nin Düzce ilçesinde ortaya çıktı. ATM'nin bile ayırt edemediği paraların yarısı sahte yarısı gerçek.

YAYINLAMA
Google News
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Sahte para kalpazanlarının yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı. ATM'nin bile ayırt edemediği sahtecilikte, paranın yarısı sahte yarısı gerçek.

Son zamanlarda polis ve jandarma ekipleri dolandırıcılara darbe üstüne darbe vururken, dolandırıcılar da farklı yöntemlere başvuruyor. Bu kadarına da pes dedirten dolandırıcıların yeni yöntemi orijinal para ile sahte parayı birleştirmek. Düzce'de bir kuaföre verilen 100 lira, dolandırıcıların yeni yöntemini ortaya çıkarttı. Parayı ortadan kesen dolandırıcılar, sahte para ile orijinal parayı kusursuz bir şekilde birleştirerek 100 lirayı 2 farklı 100 lira yaparak piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

"Seri numaralarını kontrol ettik, sahte olduğunu anladık"

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan erkek kuaförünün yoğun olduğu gün dükkana giren bir şahsın parayı verdiğini dile getiren Erkek Kuaförü Bilal Yiğit, " Cumartesi günü dükkanda bir yoğunluk vardı çalışıyorduk. Bir kişi geldi saç traşını oldu 100 lira sahte parayı verdi gitti. Biz sahte olduğunu akşam farkettik. İlk verdiği an fark edemedik. Paranın sahte olduğunu ben anladım. Daha önce benzin istasyonunda çalışıyordum. Çok para geçtiği için elime biraz anlıyorum. Paranın bir tarafındaki kağıt ile diğer tarafındaki kağıt birbirleri ile uyuşmuyordu. Biraz da renk tonu farkı vardı. Paranın arka kısmında da seri numaralarını kontrol ettik. O zaman sahte olduğunu anladık" dedi.

"Paranın ikiye kesildiğini fark ettik"

Dikkatli bakılmadığı zaman paranın gerçek mi sahte mi olduğunun fark edilmeyeceğini dile getiren Yiğit, "Paranın ortadan ikiye kesildiğini fark ettik ve bir tarafının sahte diğer tarafının da orijinal olduğunu fark ettik. Bunu normal bir vatandaş anlayamaz. Çok dikkatli bakılması gerekiyor. Anlanabilecek tek nokta paranın belli kesimleri tam bir birine uyuşmuyordu. Kusursuz bir şekilde oturtmuşlar ama arka kısımda bazı kaymalar vardı. Anca bu şekilde anlaşılır" şeklinde konuştu.

"Mutlaka kontrol edin"

Herkesin cebinde bu paralardan olabileceğini belirten kuaför Bilal Yiğit, "Herkes cebinde ki paraları kontrol etsin. 100 liralar 200 liraları kontrol edin. Aldığınız zaman mutlaka kontrol edin. Eğer başınıza böyle bir olay gelirse mutlaka emniyet güçlerine durumu bildirin" ifadelerini kullandı.

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı
Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı
Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü
Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü
Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!
Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!
Son Haberler
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
MİT'ten bir müthiş operasyon daha! PKK/KCK sözde basın ve arşiv sorumlusu Celal Birdal etkisiz hale getirildi
MİT'ten bir müthiş operasyon daha! PKK/KCK sözde basın ve arşiv sorumlusu Celal Birdal etkisiz hale getirildi
“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!
“Türbanından utan” diyerek aşağıladı! İstanbul’da parkta “köpeğe top attın” kavgası!
Çok Okunanlar
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
DEAŞ örgütünde görev alan doktor, Samsun’da yakalandı!
DEAŞ örgütünde görev alan doktor, Samsun’da yakalandı!
Nevşehir'de korkunç iddia! Yanlış kan verilen hasta yoğun bakımda
Nevşehir'de korkunç iddia! Yanlış kan verilen hasta yoğun bakımda
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!