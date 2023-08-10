Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

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Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!

Rusya ve Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, dövizdeki dalgalanmayla değişmeye devam ediyor.

Temmuz ayında ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

Araç sahiplerini üzecek gelişme

ÖTV zammı sonrası devam eden motorin fiyatlarındaki artışlara 1 Ağustos'ta bir yenisi daha eklendi.

Buna göre motorinin litre fiyatına 1,07 TL'lik bir zam geldi.

Son motorin zammının ardından araç sürücülerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı.

Motorine 1,80 TL'lik zam

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Öte yandan motorinin İstanbul’da 37,45 TL’ye çıkan litre fiyatı böylelikle motorinin litresi 38,75 TL’yi görmüş oldu.

Korkutan Tahmin

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel benzin ve motorin fiyatlarının Avrupa standartları olan 1.5 Euro'ya (44 TL) yükseleceğini iddia etmişti. Batırel "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek" ifadelerini kullanmıştı.

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