Dikkat çeken açıklama! Prof. Dr. Ercüment Ovalı sonunda başardı

Profesör Doktor Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabında dikat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yapılan çalışmalara ilişkin son bilgilere yer veren Prof. Dr. Ovalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için 1 milyon dozluk aşı ürettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, paylaşımında "Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar. Yeni hedef 2 milyon. Nihai hedef 40 milyon. 1.basamak hayvan testlerini başarı ile geçtik. 2. basamak hayvan çalışması bitti. Veriler analiz ediliyor. Sonuçlar TUBITAK'a rapor edildi. Hedef klinik çalışma" ifadelerine yer verdi.

Ercüment Ovalı'nın paylaşımı:

Kahramanlarım Sars Cov-2 spesifik 1 milyon doz aşıyı üretmeyi başardılar. Yeni hedef 2 milyon. Nihai hedef 40 milyon. 1.basamak hayvan testlerini başarı ile geçtik. 2. basamak hayvan çalışması bitti. Veriler analiz ediliyor. Sonuçlar TUBITAK'a rapor edildi. Hedef klinik çalışma pic.twitter.com/j5G3OXRTot — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) June 15, 2020

Profesör Doktor Ercüment Ovalı daha önce de koronavirüs aşısı çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Ovalı paylaşımlarında "Bilgilendirme: İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylül'de klinik testlere başlamak. Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir anti-antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı." ifadelerine yer vermişti.

KORONAVİRÜS BULAŞTIĞI SÖYLENTİSİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında da Profesör Doktor Ercüment Ovalı hakkında sosyal medyada koronavirüse yakalandığına dair paylaşımlar yapılmıştı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse yakalandığı yönündeki iddialar ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961’de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997’de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994’de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010’dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59’u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

2003 yılından sonra KTÜ adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak Mezenkimal kökhücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdı.

1 Aralık 2010'dan bu yana da Acıbadem sağlık grubu hastaneleri GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve Mesul Müdürlüğünü ile Doku Tipleme Laboratuarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır.

Yaptığı önemli çalışmalar arasında, yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonuna ilave olarak APC deplesyonu ile nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya neden olduğunu göstermesi olup bu çalışması devam etmektedir.

Devam eden diğer önemli çalışması ise dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırmasıdır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.