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  3. Dikkat çeken görüntü! ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü

Dikkat çeken görüntü! ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Air Force One’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıktığı sırada tam 3 kez düştü. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Air Force One'a binmek için merdivenlerden hızlı hızlı çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, tam 3 kez düştü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bu anları kameralar tarafından görüntülendi.

Biden'ın bu düşüşü 2020'de köpeğiyle oynadığı sırada ayağını kırmasını akıllara getirdi. Biden, geçtiğimiz sene seçimlerden önce ayağını kırmıştı.

Dikkat çeken görüntü! ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü

BINDEN'IN ZOR ANLARI

İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Air Force One’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıktığı o an: 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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