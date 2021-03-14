Dikkat çeken kareler! Dev koronavirüs kalesini böyle ateşe verdiler Rusya’da Maslenitsa Bayramı dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Ülkenin Kaluga kentinde çok sayıda kişi kutlamalara katıldı.

1 9 Rusya’da Maslenitsa Bayramı'nda yaşanan görüntülere sosyal medyada ilgili büyüktü.