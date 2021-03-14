  1. FOTO GALERİ
  2. DÜNYA
  3. Dikkat çeken kareler! Dev koronavirüs kalesini böyle ateşe verdiler

Dikkat çeken kareler! Dev koronavirüs kalesini böyle ateşe verdiler

Rusya’da Maslenitsa Bayramı dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Ülkenin Kaluga kentinde çok sayıda kişi kutlamalara katıldı.

Dikkat çeken kareler! Dev koronavirüs kalesini böyle ateşe verdiler 119

Rusya’da Maslenitsa Bayramı'nda yaşanan görüntülere sosyal medyada ilgili büyüktü.