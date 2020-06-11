Dikkat çeken korona araştırması: Türkiye birinci dalgayı geride bıraktı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen koronavirüse karşı mücadele sürerken dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Covid-19 salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin bilimsel metotlarla öngörüler geliştiren Econix Araştırma, Mart ve Nisan aylarında açıkladığı 4 ayrı salgın senaryosunun ardından yeni bir rapor daha yayınladı. “Dünya ve Türkiye’de Covid-19 Analizi” başlıklı rapora göre, Türkiye henüz tanı konulmamış 1 milyonun üzerinde hasta olduğu tahmin ediliyor. Rapora göre salgındaki birinci dalga sona ererken virüsünün gösterdiği hızlı yayılımdan hareketle ikinci ve üçüncü dalgaların yaşanabileceği de öngörülüyor. Raporda Türkiye'nin Kovid-19 tanısı konulan hastalar için 623 milyon 412 bin 232 TL harcama yaptığı açıklandı.

Mart, Nisan ve Mayıs ayını kapsayan verilerden hareketle hazırlanan raporda, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 tedavi kılavuzundan ve çalışan uzmanların görüşlerinden hareketle Türkiye’nin hasta yönetimi maliyetleri analiz edildi. Analiz kapsamında uzman görüşlerinden elde edilen verilere göre, Türkiye’de COVID-19 tanısı konulan hastalarının bakımı için yapılan toplam harcamanın 623 milyon 412 bin 232 TL olduğu öngörüldü.

EN ÇOK HARCAMA YATAKTA TEDAVİ GÖREN HASTALAR İÇİN YAPILDI

Maliyet kırılımlarına bakıldığında ise en çok harcamanın 234 milyon TL ile yatarak tedavi gören COVID-19 hastalarının bakımı için yapıldığı görüldü. En çok harcama yapılan hizmetlerden bir diğeri de 210 milyon TL ile test yapılan ancak tanı almayan vatandaşların tetkik işlemleri oldu. Onu 135 milyon TL ile salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların tedavi ve bakım giderleri takip ederken en düşük harcama 45 milyon TL ile ayakta tedavi gören COVID-19 hastaları için yapıldı.

Raporda sağlık harcamalarının yanı sıra COVID-19 için açıklanan devlet destek paketlerine de ciddi bir bütçe ayrıldığına yer verildi. Türkiye’de destek paketinin büyüklüğü GSYH’ye göre yüzde 2,5 olarak kaydedilirken bu oran Birleşik Krallık’ta yüzde 5, Almanya’da yüzde 10,3, ABD’de ise yüzde 13 olarak karşımıza çıkıyor.

"ÇOK DAHA İYİ SEYREDEN BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Araştırma ekibinin başında yer alan Dr. Güvenç Koçkaya, Türkiye’nin koronavirüs mücadelesinde oldukça iyi bir başarı kaydettiğini ifade ederek öngörülen yeni dalgalar için kuvvetli bir altyapı oluşturulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün, daha önceki çalışmalarımızda Türkiye için öngördüğümüz ve Haziran ayı sonuna kadar 180 bin üzeri vaka yaşanacağını tahmin ettiğimiz 2. senaryoya yakın ancak çok daha iyi seyreden bir tablo ile karşı karşıyayız. Ölümler tahminlerimizin çok altında ilerliyor. Bu da sağlık sistemimizin başarısını ortaya koyuyor. Gerek tedavi noktasında gösterdiğimiz hızlı adaptasyon gerekse ihtiyaçların eksiksiz karşılanması için hizmete açılan yeni hastanelerimiz ile öngörülen Eylül 2020 ve Mayıs 2021 dalgalarını başarıyla yönetmeye hazır bir sağlık sistemine sahibiz. Ancak toplam ölümlerin vaka sayılarıyla birlikte artamaya devam ettiğini unutmamalıyız. Nitekim dünya genelinde vaka ölüm oranı yüzde 6,2 olarak kaydedilirken Avrupa yüzde 9,01 ile ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla risk hala yanı başımızdayken tedbirleri elden bırakmamak ve kısıtlamalar kaldırmış olsa dahi sosyal mesafe ve hijyen kurallarından ödün vermemek hayati önem taşıyor”

SALGINDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DALGALAR YAŞANABİLİR

Rapora göre, Türkiye’deki haftalık yeni vaka sayısındaki düşüş göz önüne alındığında birinci dalganın sonlanmak üzere olduğu ancak dünyada yaşanmış virüs salgınlarından ve Türkiye’de COVID-19 virüsünün gösterdiği hızlı yayılımdan hareketle ikinci ve üçüncü dalgaların yaşanabileceği de öngörülüyor. Ancak yeni dalgalarda vaka sayılarının ilk dalgadaki vaka sayısının yüzde 25’i civarında kalacağı tahmin ediliyor. Birinci dalga kadar yoğun seyretmeyeceği öngörülen ikinci ve üçüncü dalgaların sona ermesiyle ölüm sayılarının da giderek azalması ve Mayıs 2021 itibariyle yeni ölüm yaşanmaması bekleniyor. Ayrıca, olası bir aşılama ile toplumsal bağışılık kazanılması durumunda bu sürecin daha iyi seyredebileceğinin de altı çiziliyor.

GÜNEY AMERİKA'DAKİ ARTIŞ KORKUTUYOR

Raporda salgının dünya genelindeki seyrine dair ise büyük dalgalanmaların geride kaldığı, aylık yeni vaka sayıları artmaya devam etmesine rağmen aylık ölüm sayılarının azalma eğilimi gösterdiği yorumu yer alıyor. Ancak Güney Amerika’da artan vakalar, global seyrin dengelerini ciddi ölçüde etkiliyor. Mayıs ayında Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde günlük yeni vaka sayılarında belirgin bir düşüş yaşanırken Güney Amerika’da gözlenen ölüm sayısının Mayıs ayının son haftasında Asya kıtasını geçerek ilk sıraya yerleştiği belirtiliyor. Ölümlerin toplam vakaya oranına bakıldığında ise Avrupa kıtası hala dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.