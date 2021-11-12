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  3. Dikkat çeken paylaşım! Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge'deki depremi değerlenirdi: Stres transfer ederek zorluyor

Dikkat çeken paylaşım! Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge'deki depremi değerlenirdi: Stres transfer ederek zorluyor

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek," Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi.

Dikkat çeken paylaşım! Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge'deki depremi değerlenirdi: Stres transfer ederek zorluyor

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde Pütürge'nin ilçesinde  saat 12.19'da yerin 6,93 kilometre altında 4,7 büyüklüğün deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5,0 km altında 5 büyüklüğünde meydana geldi.

"ÇELİKHAN - ERKENEK- TÜRKOĞLU KESİMİ RİSKLİ"

Söz konusu deprem Elazığ, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedilirken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede," Arkadaşlar, öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya’da 4,8’lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı  zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli. Sevgiyle." ifadelerini kullandı. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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