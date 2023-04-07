Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kiraz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan adrese operasyon düzenledi.

YAYINLAMA
Google News
Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti

İzmir Kiraz'ın Çanakçı Mahallesi'nde, saksı ve boş arı kovanların içeresine 37 bin 450 kök kenevir ekimi yapan Y.B. adlı şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

bg3636.webp

SAKSI VE BOŞ ARI KOVANLARININ İÇERİSİNDE EKİLİ VAZİYETTE KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlarına devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kiraz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, saksı ve boş arı kovanların içeresine ekili vaziyette toplam 37 bin 450 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
2 evi kundaklayıp mahkemede "adeletinize sığınıyorum" diyen şüpheliye 10 yıl hapis cezası verildi!
2 evi kundaklayıp mahkemede "adeletinize sığınıyorum" diyen şüpheliye 10 yıl hapis cezası verildi!
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Haberler
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu Kimdir? Neler Yapmıştır
Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu Kimdir? Neler Yapmıştır
Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari Alandüz bölgesinde Turuncu Kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu!
Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari Alandüz bölgesinde Turuncu Kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu!
İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu
İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu
Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!
Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırgız isminin anlamı nedir, Kırgız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırgız isminin anlamı nedir, Kırgız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı
Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!