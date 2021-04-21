Dikkat! Faturalara yansıyacak: Elektrik şirketlerine 3 milyar lira pandemi yardımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından birçok sektör olumsuz etkilendi. Başta yiyecek içecek işletmeleri olmak üzere spordan eğitime, sağlıktan teknolojiye, pandemi sürecinde neredeyse tüm alanlar hasar görürken enerji sektöründe hşzmet veren elektrik şirketleri bunlar arasındaki yerini aldı.

15 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMALARI YETERLİ

Pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklar nedeniyle elektrik şirketlerine 3 milyar lira yardım sağlanacağı ve bu tutarın elektrik faturalarına yansıyacağı öğrenildi. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Değişiklik Taslağı'na göre, destek mekanizması dışında kalan 'yap-işlet' santralleri ile yaşı 13 yıldan büyük ve ithal kömür ve doğalgaz kullanan santraller 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yardım mekanizmasına dahil edilecek. Yardımları almak isteyen santral sahiplerinin, düzenleme resmen yayımlandıktan sonra 15 gün içinde başvuru yapmaları yeterli olacak. Başvuru yapmayanlara ise ödeme yapılmayacak.

TEİAŞ'IN GELİR TAVANINA, ORADAN FATURAYA EKLENECEK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, elektrik şirketlerine ödenecek pandemi yardımı, sistem işletmecisi olan kamuya ait Türkiye Elektirik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) gelir tavanına eklenecek. TEİAŞ'ın gelir tavanı harcamaları, elektrik faturaları aracılığıyla halka yansıtılacak.

Bu harcamalar daha önce iletim sistemi kullanım bedeli olarak faturalarda görünüyordu ancak yapılan son güncelleme ile birlikte bu harcamalar, dağıtım giderleri içinde yer almaya başladı.

YARDIMLAR 2018 YILINDA BAŞLADI

Elektrik üreten şirketlere kapasite mekanizması adı altında 2018 yılından bu yana destek ödemeleri yapıldığı bilinirken bu yolla 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 2 milyar, 2020 yılında ise 2.2 milyar lira ödendi. Bu yıl 2.6 milyar lira ödeme planlanmıştı.

Ancak pandemi yardımı işin içine girince toplam ödemenin 3 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Yardımın 4 ithal doğalgaz, 1 de ithal kömür santrali için yapılması planlanıyor. Taslağın gerekçesinde ise pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketiminin azaldığı, elektrik üretim fiyatlarının düştüğü, bu nedenle de santrallerin zor durumda kaldığı ifade edildi.