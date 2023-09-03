Dilan Çiçek Deniz O İsimle Aşk Mı Yaşıyor? Güzel Oyuncu İddialar Hakkında Ne Dedi?

Bir zaman ismi Mert Yazıcıoğlu ile anılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile ismi anılan Deniz, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından verdiği yanıt ile gündeme geldi.

Kişilik Haklarına Tacizdir

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Dilan Çiçek Deniz, “Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

Bir zaman İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşayan ve bunu sonlandırdığını açıklayan ünlü güzel, bundan sonra Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak bir sonra da sürpriz bir açıklama ile Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisinin de sonlandığını ifade etmişti.