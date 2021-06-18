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Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim?

Bu hafta İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programının konuklarından biri olan Dilan Tatlıses'in hayatı merak konusu oldu. Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim?

Babasının Star TV ekranlarında sunduğu İbo Show programının bu haftaki konuğu olan Dilan Tatlıses merak edilmeye başlandı. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim?Cevabı haberimizde...

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilan Çıtak Tatlıses 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı olan Tatlıses, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı.

Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çalan Tatlıses kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim?

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya giden Dilan Çıtak, "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, nereli, kaç yaşında? Annesi kim?

ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişkileri olan Işıl Çıtak'tır.

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