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Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak annesi için bankadan 500 bin lira kredi çekildi. Taksitler ödenmeyince Dilan Çıtak’ın evine haciz geldi.

Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi.

Dilan Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu. Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.

Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!

Banka borca karşılık, annesine kefil olan Dilan Çıtak'ın üstüne kayıtlı Fatih'teki evin satışını istedi.

Konuyla ilgili GÜNAYDIN'a konuşan Dilan Çıtak, "O para annem için çekildi. Ben de kefil olmuştum. Borcu annem halledecek" dedi.

Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!

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