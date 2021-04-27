Grup Yorum'un Twitter hesabı üzerinden Dilan Ekin ile ilgili yapılan paylaşım tepki çekti. Peki Dilan Ekin kimdir? | Grup Yorum Dilan Ekin'i ne ile suçladı? İşte detaylar.

DİLAN EKİN KİMDİR?

Dilan Ekin Grup Yorum üyesidir. Açlık grevinde bulunmaları nedeniyle iki insanın hayatına son vermesine neden olan Grup Yorum'un Dilan Ekin'i intihar etmemekle suçladığı açıklama sosyal medyada tepki topladı.

GRUP YORUM DİLAN EKİN'İ NE İLE SUÇLADI?

Grup Yorum'un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"DİLAN EKİN'LE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR! DİLAN EKİN'LE İLİŞKİ KURMAYIN! O BÜTÜN DEĞERLERİNİ ÇİĞNEMİŞ BİRİDİR!

Eskiden Grup Yorum üyesi olan Dilan Ekin, Ölüm Orucu direnişi sürecinde Helin Bölek'in refakatçısıyken Helin'in şehitliğinden sonra ona verdiği söze ihanet etmiş, şehidimizi, yoldaşlarını satmış, onca tutsaklığın olduğu, faşizmin en yoğun saldırdığı dönemde, en dar günümüzde, tahliyelerin olmasını dahi beklemeden, yoldaşlarını yarı yolda bırakmış, kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır.

Yedi Nota'nın Komutanları Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Adalet Savaşçıları Mustafa Koçak ve Ebru Timtik'i ve daha birçok devrimciyi katledenlere "ben bırakıyorum, bütün değerlerimi satıyorum. Bana bulaşmayın" mesajı vermiştir. Tüm değerlerine, inandıklarına ihanet etmiş ama bunun ağırlığını bile taşımayan birisidir.

Çekip gittiği halde, İdil Kültür Merkezi'nin telefonuna kendi ihanetini meşrulaştırmaya çalışan yazılar yazarak kendini; Helin'i, İbo'yu katledenlere bıraktığı sözünü verdiğini ispat etmiştir. Kendini böylesine alçaltmıştır.

Bütün değerlerini, ona verilen emekleri çiğneyerek, utanmadan Helin Bölek'in annesini arayıp görüşmek istediğini ikiyüzlüce söyleyebiliyor. "Ben evdeyim artık, seni görmek istiyorum" diyebiliyor.

Tutsaklarımızın ailelerini arayıp onları kirli beyniyle zehirlemeye çalışıyor. Kendi düzen ideolojisini, kirli, yozlaşmış, satılmış ruhunu... çevremizde görüştüğümüz insanlara aşılamaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Sevgili Grup Yorum dinleyicileri, halkımız;

Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin. Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safı işkencecilerin, Helin'i, İbo'yu katledenlerin safıdır.

Bizim yüzümüz ise her zaman "Yedi Nota'nın Komutanları" Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır!

Şehidimiz İbrahim Gökçek'in dediği gibi: "Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakacağız."

Düşünü kurduğumuz bu tertemiz dünyamızda, "Dilan Ekin" gibi yoldaşını satanlara, kirlenmişlere yer yok.

Helin için, İbo için... değerlerimizi korumak, onları yaşatmak için...

Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın.

Bu bizim Helin ve İbo'ya borcumuzdur.

İbo ve Helin'in yarattığı değerleri ancak böyle koruyabiliriz.

Değersizleşmeye, çürümeye... karşı Dilan Ekinler'in değil, direnen direnç çiçeklerinin yanıdır safımız.

GRUP YORUM

27 Nisan 2021"

İşte Grup Yorum'a sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

- "Grup Yorum adlı terör örgütünün, pardon müzik grubunun açlık grevi yapmadı diye ölümle tehdit ettiği Dilan Ekin’in hayatta kalma mücadelesini ve ölü seviciliği yapmayı reddetmesini destekliyorum."

- "Açlık grevi yöntemiyle bir çok insanın hayatının sonlanmasına neden olan terör örgütü DHKP’C’nin uzantısı Grup Yorum Dilan Ekin'i intihar etmemekle suçladı. "

Grup Yorum sempatizanlarına, “Dilan Ekin’i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin” talimatı verdi."

- "Henüz tanışmamış olanlar için DHKP/C’nin borazanı Grup Yorum’un diger yüzü.

Kızın biri verdikleri talimata uyup ölmemiş, sadece ‘ben yaşamak istiyorum’ demiş. Vayyyy “Davadan döneni vurun!”

Şu bildiriyi okuyup, konuşun ; bu Grup Yorum’un ‘sanatçı’ olma ihtimali var mı ?"

- "ALÇAKLAR

Görevi Müzik kılıfı altında LİSE/ÜNİVERSİTELİ çocukları zehirleyip DHKPC terör örgütüne MİLİTAN kazandırmak olan GRUP YORUM,Sırf DHKPC'nin talimatını dinlemeyip açlıktan ölmeyen,canlı bomba olmayı kabul etmeyen bir kadın hakkında yazdıklarına bakın.Kadını linç ediyorlar"