21 Temmuz, 1990 tarihinde dünyaya gözlerini açan Dilan Polat üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat aynı zamanda kendi güzellik salonlarını açmış oldukça başarılı bir genç girişimcidir. İş hayatına öncelikle doğum fotoğrafları çekerek başlayan Dilan Polat sonrasında yapmış olduğu birikimler sonucu kendi güzellik merkezini kurmuş ve bu alanda en iyi ve en kalitesi olarak iz bırakmıştır. Başarısı sayesinde birçok rakip edinse de her zaman saygısını ve kişiliğini bozmadan emin adımlarla ilerlemiştir.

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Dilan Polat Hayatı

Trajik bir aile hikâyesi olan Dilan Polat, YouTube sosyal medya platformu üzerinde yayınlanan bir videoda annesini trajik bir kaza ile kaybettiğini söylemiştir. Dilan Polat'ın babası beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yayınlanan bu videoda Dilan Polat, babasının hastalığından dolayısıyla içtiği ilaçların etkisiyle yaşadığı bir atak sonucu annesini öldürdüğünden bahsetmiştir. Yaşamış olduğu bu trajik ve onu sarsan büyük olayın altından güçlü bir şekilde kalkıp hayatına bir şekilde devam etmeyi başarmıştır.

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Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat biyografisi, Dilan Polat bugünlerde ise oldukça sevilen ünlü bir influencer ve aynı zamanda başarılı bir iş kadını olmuştur. Yaşadığı bunca zorlu olayların altından bir şekilde kalkmış ve hiçbir zaman pes etmemiştir. Oldukça inançlı ve vicdanlı bir kadındır. Büyük bir hayran kitlesi olan Dilan Polat oldukça sevilen ve örnek alınan bir sosyal medya kullanıcısıdır.

Dilan Polat Biyografisi

Türkiye'nin birçok farklı şehirlerinde Güzellik Merkezi şubesini açan Dilan Polat, Engin Polat ile evlidir. Mutlu bir aşk yaşayan çift, sosyal medyada oldukça ön plandadır. Özellikle Engin Polat'ın karısı Dilan Polat'a yapmış olduğu hediyeler ve jestler hayranlar tarafından oldukça beğenilerek karşılanmaktadır. 32 yaşında olan genç iş kadını, 2 çocuk annesidir. Nilda ve Milan Efe olmak üzere bir kız bir de erkek çocuk annesidir.

Dilan Polat Instagram Hesabı

Instagram'da 5 milyon takipçiye ulaşan Dilan Polat oldukça aktif olarak post ve story paylaşımları yapmaktadır. Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat biyografisi Dilan Polat'ın Instagram kullanıcı adı @dilanpolat olarak geçmektedir.

Dilan Polat Güzellik Merkezi

Kırk beş farklı şehirde açmış olduğu güzellik merkezleri başarıyla işlemektedir. Güzellik merkezlerinde cilt bakımı, kirpik lifting, lazer epilasyon, cilt çatlak onarımı, diposhape, dipotens gibi birbirinden farklı hizmetler sunmaktadır.

Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat biyografisi, güzellik merkezlerinde aynı zamanda estetik operasyonlar da profesyonel estetisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolgu, genital estetik, dermapen, plazmapen, gözaltı ışık dolgusu, hifu işlemi, medikal ozon tedavisi ameliyatsız iple yüz germe işlemi gibi birbirinden farklı güzellik işlemini müşterilerine sunmaktadır.

Birçok alanda başarıya imza atan Dilan Polat, sosyal medyada oldukça sevilen bir fenomendir.