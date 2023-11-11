Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'yu bekleyen büyük tehlike! Sabıkalı çıktılar!

Dilan Polat, eşi Engin Polat, Ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişi, 4 ayrı suçtan yargılandığı davada çıkan karar sonucunda cezaevinde bulunuyor.

Bu süreçte ortaya çıkan bir iddia ise Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu’nun sabıkalı olduğu.

Sabıkaları ortaya çıktı

Dava süreci 2019 yılında CİMER’e yapılan bir ihbarla başlarken, Dilan Polat’ın Ataşehir’de faaliyet gösteren işyerinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi. Sabah’tan Arzu Kaya'nın haberine göre, şikayet üzerine Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü güzellik merkezine denetime gitti.

Suç işledikleri belirlendi

Müşterilere yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi. Bu amaçla kullanılan cihazlar ve ilaçlar da belirlenirken, alınan bilirkişi raporunda merkezin işletmecisi olan şüphelilerin suç işlediği tespit edildi.

8 yıla kadar hapis talebi

Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında “ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma” ve “diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanı takınma” suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"Aylık gelirimiz 30 bin TL"

Hakim karşısına çıkan kardeşleri aylık gelirlerinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Ayrıca Dilan Polat, işyerlerinde doktor çalıştırmadıklarını ancak güzellik alanında uzman kişiler çalıştırdıklarını belirterek şu cümleleri kullandı;

"Yetki sınırımızı aşan işlem yapmadık"

Botoks işlemi de dermapen işlemi de yapmıyorduk. Bir dönem dermapen uygulaması yasak değildi, sonra yasaklandı. Bu nedenle iş yerimde bu cihaz bulunuyordu. Yetki sınırlarımızı aşan işlem yapmadık, yaptırmadık

Bilirkişi raporu, ifadeleri çürüttü

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların ifadesini bilirkişi raporunun çürüttüğünü tespit etti.

Raporda hasta kayıtlarında cilt altına enjeksiyonla kas felci oluşturma olarak bilinen botoks, hastanın kanını alıp işlemden geçirip tekrar hastanın cilt altına uygulanması yöntemi olan dermapen yaptıları ve ücret tahsil edildiği belirtildi.

Güzellik merkezinde dermapen cihazı ve kartuşlarının bulunduğunu da belirten savcılık, bu işlemlerin güzellik uzmanı tarafından yapılamayacak işlemler arasında olduğunu söyledi.

Sanıkların sağlıkçı olmadığı bu nedenle ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma suçundan beraatlarını, diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ceza 1 yıl 8 aya düştü

2021 yılının mart ayında çıkan kararda sanıkların diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takına suçundan 2’şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları sebebiyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

80 lira da adli para cezası verilirken, ceza tekrar suç işlemeyecekleri konsunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi.

Herhangi bir ceza alınırsa, üzerine 1 yıl 8 ay da eklenecek

Sanıkların cezası 2 yıl süreyle ertelenirken, bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği ihtar edildi.

Bu 2 yıllık süreçte Yargıtay’ın dosyası kesinleştirmesinin ardından başlayacak. 2 yıl içinde kasıtlı bir suçtan ceza alması halinde Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlerin aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası infaz edilebilecek. Bu denetim süreci içinde ceza almazlarsa dosyaları düşecek.