Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti! Uzun zamandır kazandıkları para ve açıklamaları ile gündeme gelen ve daha sonra haklarında başlatılan soruşturma açılarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden geldi! Savcılık harekete geçti! İşte detaylar.