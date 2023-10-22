Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti!

Uzun zamandır kazandıkları para ve açıklamaları ile gündeme gelen ve daha sonra haklarında başlatılan soruşturma açılarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden geldi! Savcılık harekete geçti! İşte detaylar.

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Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti! 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

HANGİ SUÇLARDAN İŞLEM YAPILDI?

Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti! 2

Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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