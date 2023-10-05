Dilan ve Engin Polat'la buluşmuştu! Seyhan Soylu 'sizi kandırdım' diyerek herşeyi itiraf etti, Paris'e kaçtı!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu da vatandaşı kandırıp, bunun karşılığında Dilan Polat, Engin Polat çiftinden Paris’te bir ev, 10 milyon Euro ve bir Bentley araba alarak Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Soylu, Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleştiğini duyurduğu videoda "Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" dedi.

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para akladıkları iddia edilmiş ve bu iddia gündem olmuştu.

Dilan-Engin Polat çifti gözyaşları içinde bu iddiaları yalanlarken, Polat çiftiyle ilgili Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan kan donduran bir iddia gelmişti. Seyhan Soylu, ''Dilan Polat ve Engin Polat şu anda birilerini vurdurdu. Avukatlarımla bir araya geldik, 11 sayfalık bir ifade hazırladık'' iddiasında bulunmuştu.

"Tüm mal varlıklarına el koydurmak için, yarın bütün avukatlarım girişimde bulunuyoruz" diyen Seyhan Soylu, "Çiftlikbank'ından Detay Maxinet'ine hepsini deşifre ettim, sonuncusu da Dilan Polat olacak dedim" iddiasında bulunmuştu.

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Sisi tüm iddialarının ardından Fevzi Siverek'in aracılığıyla Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile masaya oturup ve bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Ardından da Türk insanını kandırıp, Polat çiftinden Paris'te bir ev, 10 milyon Euro nakit para ve Bentley marka bir araba aldığını açıkladı.

Seyhan Soylu Instagram hesabından peş peşe yayınladığı videolarda, "Sevgili yurdum insanı, ben Seyhan Soylu. Şu an havaalanına gidiyorum. Dün geceki yemekten çıkan sonuç bu. Ben yurt dışına yerleşiyorum. Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" dedi ve şunları söyledi:



“Engin Polat bana Cem Uzan'ın semtinden Paris’ten ev aldı, 10 milyon Euro da aldım, bir de Bentley araba. Bu sefer de ben kandırdım sizi. Dilan Polat'ın sarf etmiş olduğu sözler doğruydu. Ondan öncekiler de doğruydu!”

İşte Seyhan Soylu'nun o paylaşımları...

Seyhan Soylu, Engin Polat'la anlaşmasının ayrıntılarını da şöyle anlattı:

- Fevzi beyin malikanesinin bahçesindeki özel bölüme geçerken siyah giyimli onlarca adamın içinden geçerek Yemek masasına oturdum.

- Masada Fevzi Siverek ve Engin Polat vardı. Engin tebessüm eden yüz ifadesi ve gözlerle baktı

- Engin Polat ne istiyorsun Abla bizden deyince bende kendisine “10.000.000 EURO + 11. Paris’ten yani Türk halkını yıllarca kandıran, sahip olduğu medya kuruluşlarından ülkenin kaderini belirlemek isteyen, seçimlerde Sayın Erdoğan'a onlarca hakaret eden Cem Uzan'ın komşusu olmak istiyorum oradan bir ev dedim.

- 4.000.000 milyon EURO civarı bugün eve bakıyorum.

- Birde BENTLEY spor araba, toplam 15.000.000.000 euro’luk bir servet istedim.

- Lafımı bile ikiletmedi. Kabul etti. Transfer resmî Bankadan oldu. Ben Kara para sevmem. Fransa ‘da yeni hayatımda tertemiz bir sayfaya merhaba demek istedim. Havaleleri yapıldı Uçak biletimi dün gece aldım.

Size ihanet ettim!

- İşte şimdi seversiniz beni 15.000.000 EURO’luk servet ile sevilmez miyim?

- Çatır, Çatır keyifle paraları yiyeceğim.

- Yani ilk defa ihanet ettim size.

- Yahu nasıl güzel hazmış, anlatamam VALLAHİ..

- He bu arada komşum eski bir Hırsız. Cem Uzan yaaaa …

Kaynak: İnternethaber.com