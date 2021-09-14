Sosyal medyada tepkiye yol açan kırmızı temalı doğum günü partisiyle gündem olan Dilara Fındıkoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Dilara Fındıkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilara Fındıkoğlu, liseyi İstanbul'da okudu. Üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitti ve dünyanın en prestijli okullarından biri olan University of the Arts London'da (Central Saint Martins) Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

Okulun mezuniyet defilesinde 125 kişinin mezun olmasına karşın sadece 30-40 civarında kişinin defileye çıkarılmasına tepki gösteren Dilara Fındıkoğlu, defileye alınmayan diğer mezunları topladı ve gösteriyi protesto etmek amacıyla alternatif bir defile hazırlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Mezuniyetinin ardından sektöre adım atan Fındıkoğlu, tasarladığı kıyafetlerle moda dünyasının en ünlü isimlerinin beğenisini topladı.

Dilara Fındıkoğlu bugüne kadar; Rihanna, Madonna, Lady Gaga, FKA Twigs, Lorde, Natalia Vodianova, Lena Headey ve daha bir çok ünlü isim için tasarımlar hazırladı.

Dünyaca ünlü İngiliz 'Time' dergisinin kapağında yer alan 'Game of Thrones' dizisinin kıyafetlerinde Dilara Fındıkoğlu'nun imzası bulunmaktadır.

31 yaşında ve bekar olan Dilara Fındıkoğlu, 1.68 metre boyunda, 57 kilo ve koç burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 'dilarafindikoglu' kullanıcı adıyla yer almaktadır.