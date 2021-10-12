Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına, Gaziantep Gürpınar köyünden başvuran Dilek Albayrak’ın programa konuk oldu. Canlı yayına eşi ile birlikte gelen Albayrak'ın ailesi hakkında anlattıkları ise ülkeyi adeta şoke etti. Kan donduran itiraflarının ardından izleyiciler, Albayrak hakkında çeşitli konularda arama gerçekleştiriyor. Son olarak genç kız hakkında "öldü" haberleri çıkınca vatandaş "Dilek Albayrak öldü mü? Didem Arslan Yılmaz programındaki Dilek Albayrak yaşıyor mu?" Hikayesi ne? sorularının doğruluk payını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

DİLEK ALBAYRAK OLAYI NE?

12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı. Eşi Bahattin Yanık, kayınvalidesinin içeceğine ilaç atarak uyuttuğunu ve kendisi uyuduktan sonra eşini başka şahıslara istismar ettirdiğini açıkladı. Yayın esnasında itiraflarıyla yürek Dilek'in amcası programa telefon aracılığıyla bağlanarak, genç kadının ve eşinin anlattığı her şeyi reddederek yalanladı.

Son olarak programın son bölümünde Dilek, kan donduran bir gerçeği daha itiraf ederek sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı göz yaşlarına boğdu.

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

DİLEK ALBAYRAK ÖLDÜ MÜ? DİDEM ARSLAN YILMAZ PROGRAMINDAKİ DİLEK ALBAYRAK YAŞIYOR MU?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu olayların ardından, genç kız ile ilgili son günlerde sosyal medyada "Dilek Albayrak öldü" iddialarına yer verilmeye başlandı. Dilek Albayrak'ın öldüğüne dair iddiaları doğrulayan bir haber ise medyada yer almadı.