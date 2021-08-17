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Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

Can Yaman'la yaşadığı aşkla ülkemizde de oldukça tanınır hale gelen İtalya’nın spor sunucusu Diletta Leotta, 30’uncu yaş gününü bir doğum günü partisiyle kutladı. Yanında Can Yaman'ın olmaması ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

İtalya’nın tanınan spor sunucusu Diletta Leotta, yakışıklı oyuncu Can Yaman'la yaşadığı aşkla ülkemizde de sık sık gündem oluyor. Diletta Leotta bu kez 30’uncu yaş gününü bir doğum günü partisiyle kutladı.

Geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Diletta Leotta, seçtiği kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerine çekerken bu özel gününde yanında Can Yaman'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. İtalyan spor spikeri pastasını üflediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

Diletta Leotta’nın derin göğüs ve bacak dekoltesi bulunan doğum günü kombini hayranlarından tam not alırken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara kısa süre içinde beğeni yağdı.

Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi ve ailesiyle bir araya gelmişti.  Diletta'yı çok sevdiklerini belirten anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" diyerek çiftin ilişkisinin evlilik yolunda olduğuna dair sinyalleri vermişti.

Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

Ancak başarılı oyuncu Can Yaman'ın sevgilisini doğum gününde yalnız bırakması akılları karıştırdı. Henüz çiftten bir açıklama gelmese de ortaya ayrılık iddiaları atıldı.

Diletta Leotta, Can Yaman'sız doğum günü kutladı! Paylaştığı pozlar yürek hoplattı!

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