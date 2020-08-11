Dilipak'a 6 ilden daha suç duyurusu​​​​​​​

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak tarafından kaleme alınan ve içeriğinde AK Partili kadınlara hakaret barındıran köşe yazısı nedeniyle 6 ilde Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan AK Partili kadınlar, kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusunda bulundu.

ADIYAMAN

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Avukat Müzeyyen Özkalan, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ve vatandaşın taleplerinin, hassasiyetlerinin önemsendiğini belirterek, "Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın anne evlat kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimiz partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

KİLİS

Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin ise Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından parti binası üzerinde yaptığı açıklamada, her türlü özgürlük girişimini desteklediklerini söyleyerek, "Asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

ŞANLIURFA

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Zeynep Çiftçi Beyazgül is e parti kadınlarına yönelik hiçbir hakaretin kabul edilmeyeceğini belirterek "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz da partilerinin, kadınları korumaya ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirerek, partisinin, kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üstüne çıkardığını belirtti. Yılmaz, aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

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KAHRAMANMARAŞ

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur da kaleme aldığı ve içeriğinde AK Partili kadınlara hakaret barındıran köşe yazısı nedeniyle Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını belirterek, "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk ve hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.

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MALATYA

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Kibar Aslan ise partilerinin, kadınlara yönelik tüm şiddet ve zulmün karşısında durduğunun altını çizerek "Sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde göz yaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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DİLİPAK KÖŞE YAZISINDA NE DEDİ?

Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!”

NE OLMUŞTU?

AK Partili kadınlardan Dilipak için 81 ilde suç duyurusu