Cinayet işledi, 10 yıl sonra yakalandı!Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyeti tattı!Hatay'daki Ermeni vatandaşlardan o iddialara tepki "Biz yüzyıllardır kardeş gibi yaşıyoruz"Meteoroloji Güneydoğu Anadolu için uyardı! Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyorEvde karantinada olması gerekirken sokaklarda geziyor! Jandarma uygulamasında yakalandıFransa'ya tepki! Pakistan’da avukatlar Fransa karşıtı protesto yaptıRıza Akça kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Mesleği ne? Ne iş yapıyor?Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı zulüm İsveç'te fotoğraflarla anlatıldıÇılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı Lapseki kirazı, ağaç dallarını süslemeye başladı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Kandıra'daki bir özel mülkte uygun şartlarda bakılmayan sokak hayvanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Kocaeli'de sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor. Kocaeli Valiliği'nin oluşturduğu komisyon tarafından Kandıra ilçesi Seyitaliler Köyü mevkiinde bir şahsın özel mülkünde sokak hayvanlarını uygun şartlarda barındırılmadığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvanları "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne" getirilerek tedavi altına aldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlıklı olan sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak iletişime geçebilirler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT