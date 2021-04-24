Dilsiz dostlarımıza merhamet eli! Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor

Kocaeli'de sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor. Kocaeli Valiliği'nin oluşturduğu komisyon tarafından Kandıra ilçesi Seyitaliler Köyü mevkiinde bir şahsın özel mülkünde sokak hayvanlarını uygun şartlarda barındırılmadığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvanları "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne" getirilerek tedavi altına aldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlıklı olan sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak iletişime geçebilirler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı