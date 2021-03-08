Uyuşturucu çeşitleri ve cezaları nelerdir? | Uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri nedir?Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Dimitris Pelkas sağlık durumu, son durumu nasıl? Pelkas ne zaman sahalara dönecek?

Dimitris Pelkas sağlık durumu, son durumu nasıl? Pelkas ne zaman sahalara dönecek?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Dimitris Pelkas maçta talihsiz bir kaza yaşadı ve sakatlandı. Peki Dimitris Pelkas sağlık durumu, son durumu nasıl? Pelkas ne zaman sahalara dönecek?

Dimitris Pelkas sağlık durumu, son durumu nasıl? Pelkas ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağlık durumu taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

DİMİTRİS PELKAS SAĞLIK DURUMU, SON DURUMU NASIL?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun geceyi tedbir amaçlı olarak Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdiği kaydedildi. Yapılan tüm kontrollerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı.

PELKAS NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Pelkas'ın iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

PELKAS SAKATLANMA ANI

Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl?

Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl?

Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl?

Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT