Dimitris Pelkas sağlık durumu, son durumu nasıl? Pelkas ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağlık durumu taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

DİMİTRİS PELKAS SAĞLIK DURUMU, SON DURUMU NASIL?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun geceyi tedbir amaçlı olarak Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdiği kaydedildi. Yapılan tüm kontrollerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı.

PELKAS NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Pelkas'ın iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

PELKAS SAKATLANMA ANI