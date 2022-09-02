Din adamından pes dedirten açıklama! "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz"

Yunanistan'da Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos, Skai TV'de katıldığı bir programda kürtajla ilgili tartışma sırasında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" ifadelerini kullandı.

PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Ülkedeki Ortodoks din adamları arasında popüler bir isim olan Chrysostomos, bir kadının tecavüz yoluyla "Hamile bırakılamayacağını" ve hamilelik için "Katılımının olmasının gerektiğini" iddiasında bulundu. Din adamı, ayrıca kürtajı suç olarak nitelendirdi.

O SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Söz konusu ifadeler, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus tarafından kınandı. Kerameus, "Bu, toplumu çok kötü rahatsız ediyor ve Kilise'nin taciz ve tecavüz mağduru kadınları fiilen destekleyen tutumuyla çelişiyor" diye konuştu.