Dinamo Kiev 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda son sırada yer alan Dinamo Kiev, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşmadan Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi puanını 6'ya çıkarırken Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada kaldı.