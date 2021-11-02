Dinamo Kiev 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda Dinamo Kiev ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle maçı kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda son sırada yer alan Dinamo Kiev, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşmadan Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi puanını 6'ya çıkarırken Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada kaldı.