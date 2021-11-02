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Dinamo Kiev 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda Dinamo Kiev ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle maçı kazandı.

Dinamo Kiev 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda E grubunda son sırada yer alan Dinamo Kiev, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşmadan Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi puanını 6'ya çıkarırken Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada kaldı.

 

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