Dinamo Kiev Barcelona maç özeti izle 0-4!

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 4. hafta mücadelesinde Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanındaydı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ev skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi; 0-4.

Bu skorun ardından Barcelona namağlup şekilde 4 maçta 12 puana yükselirken, Ukrayna ekibi ise 1 puan aldı.

DİNAMO KİEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finalisti ve yarı finalisti karşı karşıya geliyor. G Grubunda mücadele eden Dinamo Kiev ve Barcelona, grubun 4. maçında NSC Olimpiyskiy Stadı'nda galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam saat 23.00'de başlayacak ve Sloven hakem Matej Jug tarafından yönetilecek. Matej Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Robert Vukan üstlenecek.

DİNAMO KİEV - BARCELONA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, tüm grup maçlarını kesintisiz olarak beIN SPORTS kanallarından naklen yayınlıyor. Dinamo Kiev ve Barcelona arasında oynanacak zorlu mücadelede bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı ülkemizde şifresiz izlemek mümkün değil.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 Juventus - Ferencvaros

23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba

20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

20.55 Olympiakos - Manchester City

23.00 Bayern Münih - Salzburg

23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.00 Inter - Real Madrid

23.00 Olympique Marsilya - Porto

23.00 Ajax - Midtjylland

23.00 Liverpool - Atalanta