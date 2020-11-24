Dinamo Kiev Barcelona maç özeti izle 0-4!
G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi. Karşılaşmanın özet görüntüleri için haberimize göz atabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 4. hafta mücadelesinde Barcelona, Dinamo Kiev deplasmanındaydı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 52. dakikasında Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ beki Sergino Dest skoru Katalanlar adına 1-0 yaptı. 57'de Martin Braithwaite Barça adına farkı 2'ye çıkardı. 70'de Danimarkalı forvet yine sahneye çıktı ev skoru 3-0 yaptı. 90+2'de ise son dönemin eleştirilen oyuncusu Fransız forvet Antoine Griezmann maçın skorunu belirledi; 0-4.
Bu skorun ardından Barcelona namağlup şekilde 4 maçta 12 puana yükselirken, Ukrayna ekibi ise 1 puan aldı.
DİNAMO KİEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finalisti ve yarı finalisti karşı karşıya geliyor. G Grubunda mücadele eden Dinamo Kiev ve Barcelona, grubun 4. maçında NSC Olimpiyskiy Stadı'nda galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam saat 23.00'de başlayacak ve Sloven hakem Matej Jug tarafından yönetilecek. Matej Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Robert Vukan üstlenecek.
DİNAMO KİEV - BARCELONA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, tüm grup maçlarını kesintisiz olarak beIN SPORTS kanallarından naklen yayınlıyor. Dinamo Kiev ve Barcelona arasında oynanacak zorlu mücadelede bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı ülkemizde şifresiz izlemek mümkün değil.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
20.55 Rennes - Chelsea
20.55 Krasnodar - Sevilla
23.00 Lazio - Zenit
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge
23.00 Dinamo Kiev - Barcelona
23.00 Juventus - Ferencvaros
23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig
23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir
25 Kasım Çarşamba
20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk
20.55 Olympiakos - Manchester City
23.00 Bayern Münih - Salzburg
23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.00 Inter - Real Madrid
23.00 Olympique Marsilya - Porto
23.00 Ajax - Midtjylland
23.00 Liverpool - Atalanta