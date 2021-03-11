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Dinamo Kiev- Villereal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi, Son 16 Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Dinamo Kiev- Villereal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu ilk maçları bugün oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Bu Ukrayna ekibi  Dinamo Kiev, İspanyol ekibi  Villarreal'i  konuk edecek. 

DİNAMO KİEV- VİLLEREAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev ile ,Villereal arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçı, Türkiye saati ile 20.55'te NSC Olimpiyskiy 'de karşı karşıya gelecek. 11 Mart Perşembe (bu akşam)  beIN SPORTS MAX HD 2'den yayınlanacak mücadelede  Sloven hakem Michael Oliver düdük çalacak, Oliver'ın yardımcılıklarını ise  Stuart Burt  ve Simon Bennett yapacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev ile Villereal maçı beIN SPORTS MAX HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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