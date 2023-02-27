Dinan Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinan Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinan Amiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinan Amiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinan Amiri 29 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinan Amiri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAL Partners Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dinan Amiri'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dinan Amiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinan Amiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinan Amiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinan Amiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxembourg

Dinan Amiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinan Amiri şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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