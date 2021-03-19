Dini duyguları istismar eden Vampir Sibel'in davası 28 Mayıs'a ertelendi

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlıkları tedavi ettiği iddiasıyla dergah adını verdiği çiftlik evinden, psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlara tedavi uyguladığı öne sürülen "Vampir Sibel" ismiyle tanınan Sibel Gönül, dini inanç ve duyguları istismar ettiği gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 121 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Vampir Sibel'in davası 28 Mayıs'a ertelendi.



AVUKATLAR VAMPİR SİBEL'İN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza G., Hasan Can B. ve Serkan D. ile taraf avukatlarının katıldığı dava duruşması, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu olan Sibel Gönül, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı.



GİZLİ TANIK "BAŞIMIN BELAYA GİRECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Duruşmada gizli tanığın ifadelerine yer verildi. Gizli tanığın ifadesinde “Benim Sadık Hamza G.'nin lehine ifade vermemi, aksi takdirde başımın belaya gireceğini söylediler” cümleleri yer aldı. Sanık avukatları ise söz konusu iddiaları kabul etmedi. Uzun süredir tutuklu bulunan Sibel Gönül'ün tahliye edilmesini talep eden sanık avukatları, aksi durumda ise sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.



AYİNLERLE BÜYÜ BOZMA İDDİASI

İddianamede, 27 mağdurun ifadelerine yer verildi. Mağdurlara "Sizde büyü var, büyüyü bozacağım" diyerek taleplerde bulunduğu öğrenildi. Sibel Gönül'ün bir mağdura, koyun kafası ile kemikleri gibi cisimleri göstererek büyüden kurtulma iddiasında bulunduğu ve karşılığında para talep ettiği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların yanı sıra bazı mağdurlardan ise tedavi bahanesiyle kan aldığı da belirtildi.



SEANS BAŞINA 200 TL

İddianamede yer alan bilgilere göre, Sibel Gönül’ün seans başına 200 TL aldığı öğrenildi. Sibel Gönül ve ekibinin yaklaşık 13 milyon TL’lik vurgun yaptıkları öne sürüldü. Dini duyguları istismar eden ve bir takım dini ritüeller ve ayinlerle insanları kandıran Gönül'ün duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.