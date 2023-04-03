Dinis Gama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Gama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinis Gama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dinis Gama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dinis Gama 16 Ocak 2004 tarihinde Vila Verde şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Dinis Vilela Gama Ribeiro Faria şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dinis Gama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dinis Gama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dinis Gama'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dinis Gama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dinis Gama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras U15
1 Temmuz 2018 yılında Braga U15
1 Ocak 2019 yılında Braga U17
1 Temmuz 2020 yılında Braga U19
1 Temmuz 2022 yılında Braga U23
Dinis Gama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dinis Gama şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Braga (2012-21)
Dinis Gama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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