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  3. "Dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır" Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya sert eleştiri geldi! ''Onlara yönelik her çirkin ifade..."

"Dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır" Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya sert eleştiri geldi! ''Onlara yönelik her çirkin ifade..."

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözleri birkaç gündür tartışma konusu olmuştu. Bu tartışmaya Nihat Hatipoğlu da katılarak görüşlerini bildirdi.

"Dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır" Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya sert eleştiri geldi! ''Onlara yönelik her çirkin ifade..."

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle linç edildi. Dikkat çeken şarkı sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken, bir yorum da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya sert eleştiri geldi! Onlara yönelik her çirkin ifade...

Sosyal medya üzerinden Sezen Aksu'nun şarkı sözleri hakkındaki görüşlerini bildiren Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah'ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz. Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır'' ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ YETERİNCE KUTUPLAŞTIRILIYOR"

Hatipoğlu açıklamasına ''Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de. Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır.'' sözleriyle devam etti.

Dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu'ya sert eleştiri geldi! Onlara yönelik her çirkin ifade...

Emine Özfalcı
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