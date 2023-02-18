Dino Sarkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Sarkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Sarkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Sarkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Sarkovic 2 Haziran 1997 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Šarković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Sarkovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Sarkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Sarkovic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Sarkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Sarkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Sarkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Sarkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2019 yılında NK Crikvenica

29 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Dino Sarkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Sarkovic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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